"Какие эмоции после возвращения? Смешанные. Главное, что выиграли, — это вызывает радость. Мы провели хорошую игру с "Локомотивом". Думаю, что болельщикам понравилось. Поздравляю их! Как и поздравляю команду", — цитирует футболиста "Чемпионат".
Зиньковский получил травму ключицы в матче 7-го тура чемпионата России против "Факела". Полузащитник вновь появился на поле в 10-м туре – заменил на 60-й минуте встречи с "Локомотивом" Шамара Николсона. Красно-белые одержали минимальную победу в рамках московского дерби.
Зиньковский оценил свое возвращение на поле после травмы
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский высказался о возвращении на поле после травмы.
Фото: ФК "Спартак"