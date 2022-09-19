"Ленини готов играть по 90 минут… Российский футбол несколько отличается от португальского, но суть везде одна и та же, и Кевин очень сфокусирован на том, чтобы добиться успеха… Верю, что через пару лет смогу увезти парня в большой-большой европейский клуб, потому что он очень сильный футболист", — цитирует агента "РБ Спорт".
Ленини пополнил состав "Краснодара" в начале сентября, перейдя из португальского "Шавиша". 25-летний хавбек успел провести полный матч Российской Премьер-лиги в составе южан – он вышел в стартовом составе на поединок с "Химками".
"Краснодар" вышел на четвертую строчку в таблице национального первенства – подопечные Александра Сторожука набрали 20 очков в 10-ти турах. ЦСКА располагается выше при равенстве очков из-за преимущества в результатах личных встреч.
Агент: Ленини – сильный футболист, через пару лет смогу увезти его в большой европейский клуб
Агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Кевина Ленини, высказался о перспективах футболиста.
Фото: ФК "Краснодар"