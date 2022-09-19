– Дала ли мне что-то нового и полезного стажировка в "Рубине"? У меня теперь есть фотография с Леонидом Викторовичем Слуцким. Он очень открытый. Но я для себя не увидел ничего нового. Когда смотрел недельный цикл, для себя ничего не взял. Я видел упражнения и мне показалось, что у нас чуть больше деталей. Но я не говорю, что мы лучше, – цитирует Гаранина "РБ Спорт".
Вадим Гаранин на данный момент является старшим тренером "Сочи", который выступает в РПЛ. По итогам десяти сыгранных туров на счету у сочинского клуба 17 очков и шестое место в турнирной таблице. В предыдущем матче дома сыграли вничью с "Факелом" (1:1). В предыдущем сезоне 51-летний специалист возглавлял команду ФНЛ (ныне – Первая лига) "Енисей". До назначения в "Енисей", которое случилось зимой 2022 года, работал с футбольным клубом "Тверь".
Гаранин – о стажировке у Слуцкого: не увидел ничего нового
Старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин рассказал о стажировке, которую он проходил у Слуцкого в "Рубине".
Фото: ФК "Сочи"