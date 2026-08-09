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Ловчев: есть ощущение, что "Локомотив" может откатиться в середняки

Чемпион и обладатель Кубка СССР Евгений Ловчев поделился мнением о ситуации в "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив"
"Есть ощущение, что "Локомотив" может откатиться в середняки. Клуб — очень тонкий организм. Фраза Баринова "люди бегут оттуда" сказана не так просто.

Почему Воробьев ушел? Никогда не было такого, чтобы отечество спасали молодые", - сказал Ловчев в эфире "Матч Премьер".

Вчера, 8 августа, московский "Локомотив" не сумел одаржать дома победу над "Акроном" в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги. Игра на "РЖД Арене" завершилась вничью - 0:0. В трех предыдущих встречах во всех официальных турнирах тольяттинская команда пропустила 11 голов.

Напомним, в активе "железнодорожников", которые являются бронзовыми призерами РПЛ-2025/26, еще нет ни одной победы в текущем сезоне.

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