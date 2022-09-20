– Как дела у "Уфы" с финансированием? Я же работаю. Все нормально. Мы пытаемся найти выход, работаем над этим. Работаем и над поиском новых спонсоров. Пока не могу ничего сказать, ничем обрадовать. Себя, в первую очередь. Верю ли я, что клуб доживет до конца сезона? Если бы не верил, то я бы и не работал. Без веры никак нельзя. Все у нас будет нормально. Мы на это надеемся, – цитирует Газизова "Спорт День за Днем".
По итогам десяти сыгранных туров футбольный клуб "Уфа" занимает двенадцатое место в турнирной таблице Первой лиги. У башкирского клуба три победы, три ничьих и четыре поражения в десяти играх. Команда набрала двенадцать очков, забила восемь мячей, пропустила тринадцать. Ближайший матч "Уфа" проведёт в Жигулёвске на стадионе "Кристалл", против тольяттинского "Акрона", в рамках одиннадцатого тура. Встреча пройдёт 25 сентября, в воскресенье, в 16:00 по московскому времени. В предыдущем туре "Уфа" дома обыграла "Краснодар-2" со счётом 2:1.
Газизов – о финансовом положении "Уфы": надеемся на то, что клуб доживет до конца сезона
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о текущем финансовом положении башкирского клуба.
Фото: Чемпионат.com