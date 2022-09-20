"При Абаскале красно-белые научились выравнивать ход встречи, даже когда проигрывают, или когда тяжело складываются первые таймы. То ли тренер находит слова, то ли сама команда перестраивается, выходит с другим духом и переламывает соперника, выигрывает", - приводит слова Шишкина РБ Спорт.
Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" перед началом сезона. В первой игре красно-белые под руководством испанца проиграли "Зениту" со счетом 0:4. Это была встреча за Суперкубок России.
В Российской Премьер-лиге (РПЛ) столичный клуб в 10 матчах набрал 19 очков и занимает в таблице чемпионата России 5-е место. В минувшем туре "Спартак" на своем поле обыграл "Локомотив" (1:0).
29 сентября "Спартак" на "Открытие Банк Арене" сыграет с "Зенитом" в рамках 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Шишкин рассказал, что изменилось в "Спартаке" при Абаскале
Бывший футболист "Спартака" Роман Шишкин рассказал, в чем изменился "Спартак" при Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"