"Могут ли иностранцы уехать? Ситуация с легионерами нормальная. Пока ничего не меняется", - цитирует Иванова "СЭ".
После 10 туров "Урал" занимает предпоследнее место в РПЛ. В активе екатеринбуржцев 4 набранных очка. Напомним, по ходу сезона в команде сменился тренер. Вместо Игоря Шалимова, уволенного в начале августа, "Урал" возглавил Виктор Гончаренко, который ранее уже работал с клубом.
В ближайшем матче "Урал" на своем поле принимает "Торпедо" в 3-м туре группового этапа Кубка России. Встреча состоится в среду, 28 сентября.
Президент "Урала": ситуация с легионерами нормальная. Пока ничего не меняется
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, могут ли легионеры покинуть команду из-за политической ситуации.
Фото: ФК "Урал"