– Я сейчас сконцентрирован на работе в Бразилии. Конечно, Россия для меня родная страна, мой дом. Я бы хотел вернуться к вам. Если поступит предложение от российского клуба, соглашусь перейти, – приводит слова Ари "РБ Спорт".
36-летний нападающий с российским гражданством на данный играет за бразильский клуб "Атлетико Сеаренсе". В текущем сезоне Ари забил за эту команду семь мячей в шестнадцати играх. Последним клубом футболиста в РПЛ является "Краснодар", который он представлял с лета 2018 года по лето 2021 года. До этого выступал за "Локомотив" и "Спартак".
Ари: Россия – моя родная страна, мой дом. Если поступит предложение от российского клуба, соглашусь
Бывший футболист "Краснодара", "Спартака" и "Локомотива" Ари завяил о готовности вернуться в Россию.
Фото: ФК "Краснодар"