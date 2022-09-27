"На данный момент, у меня нет предложений по работе, никто из клубов со мной не связывался", - приводит слова Кержакова "Metaratings".
Напомним, Александр Кержаков возглавлял "Пари НН" на протяжении всего прошлого сезона. Под его руководством нижегородцы заняли 11-е место в турнирной таблице РПЛ. После окончания сезона его контракт с клубом завершался и он покинул команду, хотя ожидалось, что ему предложат новое соглашение.
Вместо Кержакова главным тренером "Пари НН" стал наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов. С ним команда идет на 10-й строчке после 10 туров. В активе нижегородцев 12 набранных очков.
Кержаков заявил, что у него нет предложений по тренерской работе
Бывший тренер "Пари НН" Александр Кержаков не получает новых предложений по работе.
Фото: ФК "Пари НН"