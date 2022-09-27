"Если сравнивать их с футболистами европейских топ-клубов, то, конечно, уровень слабоват. Но если награду нужно кому-то отдавать, то я бы отдал ее Соболеву, чтобы его мотивировать! С надеждой, что он сможет отблагодарить хорошей игрой и заслужить аналогичную награду уже по итогам октября", - приводит слова Кавазашвили "РБ Спорт".
Напомним, сегодня пресс-служба РПЛ опубликовала список игроков, которые претендуют на статус лучшего игрока сентября. В него вошли Дмитрий Полоз ("Ростов"), Александр Соболев ("Спартак"), Андрей Мостовой ("Зенит"), Никита Бурмистров ("Сочи") и Лукас Вера ("Оренбург"). Победитель будет определяться с помощью голосования экспертов "Матч ТВ", экспертов РПЛ и болельщиков.
В активе Соболева три забитых мяча в трех матчах за "Спартак" в сентябре.
Кавазашвили: отдал бы награду лучшего игрока сентября Соболеву, чтобы его мотивировать!
Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили рассказал, кому бы вручил награду лучшего игрока сентября.
Фото: ФК "Спартак"