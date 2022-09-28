"Работа с новым ассистентом Циннбауэра Давидсом? Они очень строгие, но нам это нравится. Нам это нужно, чтобы расти как футболистам и как людям. Мы очень хорошо работаем. Мы довольны", - цитирует Изидора "СЭ".
"Локомотив" объявил о подписании контракта с южноафриканским тренером Фадлу Давидсом 27 сентября. Он занял должность помощника наставника коллектива Йозефа Циннбауэра.
Днем ранее "железнодорожники" в третьем туре группового раунда Кубка России сыграли с "Химками" и одержали разгромную победу – 5:0. Покер себе в актив записал полузащитник Педриньо.
Изидор – о Давидсе в "Локомотиве": они с Циннбауэром очень строгие, мы хорошо работаем
Форвард "Локомотива" Вильсон Изидор высказался о работе с Фадлу Давидсом, который стал помощником главного тренера москвичей Йозефа Циннбауэра.
Фото: ФК "Локомотив"