"Понимаем, что при Гогниеве у нас нет побед и результата — это главная составляющая, но он придёт. Главное, что у нас есть игра. Я уверен, что хороший результат сто процентов придёт", - цитирует Кухарчука "Чемпионат".
Напомним, "Химки" накануне проиграли на домашнем стадионе ЦСКА (1:2). Под руководством Спартака Гогниева, который возглавил клуб в начале сентября, подмосковная команда все еще не одержала ни одной победы. Всего серия "Химок" без побед насчитывает уже 10 матчей подряд.
После 11 матчей "Химки" занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Гогниева находятся в одном очке от зоны прямого вылета из РПЛ.
Кухарчук: понимаем, что при Гогниеве у нас нет побед и результата
Полузащитник "Химок" Илья Кухарчук высказался об отсутствии положительных результатов в последних матчах.
Фото: ФК "Химки"