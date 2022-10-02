"Я сказал, что нахожусь в числе лучших футболистов РПЛ? Да, считаю, что я один из лучших. Но я тоже уважаю других, мне нравится смотреть за тем, как они играют: Промес, Малком и Зиньковский… Мы одни из лучших игроков РПЛ", - цитирует игрока "СЭ".
Милсон пополнил состав "Пари НН" минувшей зимой. В действующем сезоне Российской Премьер-лиги ангольский нападающий вышел на поле в 11-ти встречах, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.
Нижегородцы сегодня уступили "Спартаку" на своем поле со счетом 1:2. 9 октября подопечные Михаила Галактионова в Москве встретятся с "Торпедо".
Нападающий "Пари НН" Милсон: считаю себя одним из лучших игроков РПЛ
Форвард "Пари НН" Милсон назвал лучших футболистов Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Пари НН"