– Он часто цитирует знаменитостей. Не каких-то там звезд ток-шоу, а действительно серьезных людей. Перед "Зенитом", например, бывшего президента США Буша цитировал. "Я начал проигрывать в гольф после того, как перестал быть президентом". Цитата про статус, про боязнь людей с высоким статусом. "Выходите играть не против футболок, а против футболистов!" – это если по-футбольному интерпретировать. В плане ораторских качеств у Гончаренко язык, конечно, подвешен, – цитирует Эммерсона "Sport24".
Виктор Михайлович Гончаренко возглавил "Урал" 15 августа 2022 года, до этого он уже однажды работал в этом клубе. До нынешнего прихода в "Урал" тренировал "Краснодар", ЦСКА и "Уфу". Его контрактом с клубом из Екатеринбурга действует до 30 июня 2024 года. На данный момент "Урал" занимает пятнадцатое (предпоследнее) место в турнирной таблице РПЛ, но в предыдущем туре они обыграли на выезде московский "Локомотив" (4:2). После трех сыгранных матчей в Кубке России занимают второе место в своей группе, где помимо них представлены ЦСКА, "Торпедо" и "Сочи".
Эммерсон – о мотивационных речах Гончаренко: перед "Зенитом", например, бывшего президента США Буша цитировал
Защитник "Урала" Иллой-Айет Эммерсон рассказал о том, как екатеринбургских футболистов мотивирует главный тренер команды Виктор Гончаренко.
Фото: "Советский спорт"