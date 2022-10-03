"На 38-й минуте Сухой не показал жёлтую карточку Литвинову, и включился VAR. Карасёв посмотрел повтор и сказал Сухому, что жёлтая была показана не тому игроку. А тот не согласился — дескать Кайо шёл куда-то с локтем… Это просто цирк!
На 51-й минуте Сухой не показал вторую жёлтую Кайо за грубую игру… Кайо вообще сделал всё, чтобы удалиться… Всех на полиграф тогда давайте, хоть я и не сторонник этого метода. Объясните, почему не удалили игрока "Краснодара", - цитирует арбитра "Чемпионат".
"Краснодар" в 11-м туре Российской Премьер-лиги в Самаре встретился с "Крыльями Советов". Матч завершился нулевой ничьей.
Подопечные Александра Сторожука набрали в 11-и играх 21 очко и занимают 5-е место в таблице национального первенства. 9 октября южане сыграют с "Ростовом" в гостях, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.
В активе коллектива из Самары имеет на своем счету 11 баллов и располагается на 11-м месте в чемпионате. В рамках 12-го тура РПЛ подопечные Игоря Осинькина в Москве сыграют со "Спартаком", матч начнется в 14:00 мск.
"Кайо сделал всё, чтобы удалиться – это цирк!" И. Федотов – о судействе на матче "Крылья" - "Краснодар"
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство матча 11-го тура национального чемпионата между "Крыльями Советов" и "Краснодаром".
Фото: РИА Новости