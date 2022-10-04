"Босния отказывается играть товарищеский матч с Россией? … Включаешь телевизор и перед каждым матчем видишь акции, там говорят «нет расизму». Футбол существует для того, чтобы объединять людей, а не наоборот. И при этом Россию наказывают. Это некорректно", - цитирует Текке "РБ Спорт".
Напомним, сборная России в ноябре этого года планирует провести два товарищеских матча. Первым соперником станет Иран, вторым, вероятнее всего, - Босния и Герцеговина. Против организации встречи выступает ряд футболистов боснийской сборной и членов Федерации футбола Боснии.
В сентябре россияне в Бишкеке сыграли с национальной командой Киргизии и одержали победу -2:1.
Экс-футболист "Зенита": постоянно говорят – нет расизму. При этом наказывают Россию – это некорректно
Экс-нападающий "Зенита" Фатих Текке высказался о возможном отказе Боснии и Герцеговины проводить товарищеский матч со сборной России.
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