"Место в тройке в чемпионате, успешное выступление в Кубке…. Это все имеет место быть. Но все решится на футбольном поле, где будут видны результаты", - цитирует скаута Metaratings.
Перед началом этого сезона "Динамо" возглавил Славиша Йоканович. На этом посту он сменил Сандро Шварца. В Российской Премьер-лиге (РПЛ) московский клуб занимает 8-е место, набрав в 11 матчах 16 очков. В минувшие выходные динамовцы проиграли "Ахмату" (1:2).
В Кубке России "Динамо" в группе C идет на 3-м месте, имея в своем активе 4 очка. В 3-м туре группового этапа подопечные Йокановича по пенальти уступили "Оренбургу" (2:2, 3:4 - по пенальти).
В "Динамо" назвали задачи на РПЛ и Кубок России
Скаут московского "Динамо" Йован Танасиевич озвучил цели бело-голубых на текущий сезон.
Фото: ФК "Динамо"