Александр Алаев в августе был избран президентом РПЛ на 5 лет. На этом посту Алаев сменил Ашота Хачатурянца. Согласно правилам РФС, глава лиги должен занимать пост вице-президент организации.
По информации источника, юридически это произойдет 5 октября на заседании исполкома РФС. Алаев также войдет в состав бюро исполкома.
Алаев с 2012 года работал в РФС. Он занимал должности исполнительного и генерального директора, исполняющего обязанности президента, а также был генеральным секретарем организации.
После 11-ти туров РПЛ единоличным лидером таблицы является "Зенит" (29 очков). На 6 баллов от петербуржцев отстает ЦСКА (23 очка), по 22 балла в активе "Ростова" и "Спартака". В зоне стыковых матчей идут "Локомотив" (9 очков) и "Химки" (8), в зоне прямого вылета - "Урал" (7) и "Торпедо" (5).
Источник: РБ Спорт
СМИ: Алаев будет назначен вице-президентом РФС
Президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев будет по совместительству назначен вице-президентом Российского футбольного союза (РФС).
Фото: РФС