"Мы разные методы используем… С одним футболистом ведешь себя как отец или старший брат. А другому — особенно если игрок в аренде — кнут нужен.
Возьмем Жору Мелкадзе. Форвард не просто качественный — в моем понимании вообще без слабых мест! … Но в «Ахмате» его отдача оставляла желать лучшего. Пришлось жестить", - цитирует тренера "СЭ".
Талалаев возглавил "Ахмат" летом 2020 года. Под его руководством команда завершила сезон 2020/2021 на 11-м месте в таблице Российской Премьер-лиги, а по итогам следующего розыгрыша национального чемпионата поднялась на 7-ю строчку.
В действующем чемпионате "Ахмат" в 9-ти турах набрал 11 очков, после поражения от "Пари Нижнего Новгорода" Талалаев был уволен из клуба. В следующих четырех матчах после отставки тренера грозненцы одержали 3 победы.
Талалаев: кому-то — особенно если игрок в аренде — кнут нужен. С Мелкадзе пришлось жестить
Экс-главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев высказался о работе с игроками в грозненском клубе.
Фото: РПЛ