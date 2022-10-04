Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Ред Булл Зальцбург
19:45
Динамо ЗагребНе начат
П1 1.74X 4П2 4.7
РБ Лейпциг
19:45
СелтикНе начат
П1 1.58X 4.5П2 5.4
Бенфика
22:00
ПСЖНе начат
П1 4.2X 4.3П2 1.75
Ювентус
22:00
Маккаби ХайфаНе начат
П1 1.36X 5.4П2 8.4
Челси
22:00
МиланНе начат
П1 1.74X 3.9П2 4.8
Манчестер Сити
22:00
КопенгагенНе начат
П1 1.06X 15П2 35
Реал
22:00
ШахтерНе начат
П1 1.2X 7.6П2 13
Севилья
22:00
Боруссия ДНе начат
П1 3X 3.5П2 2.38
Сделать ставку

Талалаев: кому-то — особенно если игрок в аренде — кнут нужен. С Мелкадзе пришлось жестить

Экс-главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев высказался о работе с игроками в грозненском клубе.
Фото: РПЛ
"Мы разные методы используем… С одним футболистом ведешь себя как отец или старший брат. А другому — особенно если игрок в аренде — кнут нужен.

Возьмем Жору Мелкадзе. Форвард не просто качественный — в моем понимании вообще без слабых мест! … Но в «Ахмате» его отдача оставляла желать лучшего. Пришлось жестить", - цитирует тренера "СЭ".

Талалаев возглавил "Ахмат" летом 2020 года. Под его руководством команда завершила сезон 2020/2021 на 11-м месте в таблице Российской Премьер-лиги, а по итогам следующего розыгрыша национального чемпионата поднялась на 7-ю строчку.

В действующем чемпионате "Ахмат" в 9-ти турах набрал 11 очков, после поражения от "Пари Нижнего Новгорода" Талалаев был уволен из клуба. В следующих четырех матчах после отставки тренера грозненцы одержали 3 победы.


Талалаев Мелкадзе Ахмат
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Отец Крыховяка – о критике болельщиков: горжусь сыном – Гжегож показал, что у него есть яйца
Караваев: мы все думаем о том, что происходит в стране, а нас просят Киргизию 6:0 разрывать 3
Семин: никто не может справиться с Кварацхелией – он уже стал кумиром болельщиков "Наполи" 1
Караваев: "Ростов" поборется за топ-3 РПЛ – многие против нас ставят автобус, а они играли в футбол 1
"Мы столкнулись с несправедливостью". Хави раскритиковал судейство матча "Барселоны" и "Интера" 1
Гендиректор "Рубина" Сайманов: мы проголосовали за Измайлова
Агент Бийола: переход в "Зенит"? Яка по-настоящему раскрылся в ЦСКА, у него красно-синяя кровь 3
Тибо Куртуа пропустит матч "Реала" с "Шахтером" в Лиге чемпионов
Спаллетти: наш блестящий футбол даёт "Наполи" хорошие шансы на выход в 1/8 финала ЛЧ
Депутат Свищев: Украина не сможет самостоятельно провести ЧМ-2030 4
Талалаев: кому-то — особенно если игрок в аренде — кнут нужен. С Мелкадзе пришлось жестить
"Сложно сказать, смогут ли они заплатить в срок". Агент Влашича – о долге "Вест Хэма" перед ЦСКА
Измайлов – о вероятности появления клубов Медиалиги в ФНЛ: с их бюджетами можно и за РПЛ побороться
"Плевать мы теперь хотели на европейские кубки!" Пономарев выступил за возвращение системы "весна-осень" 12 эксклюзив
"Интер" победил "Барселону" в ЛЧ благодаря голу Чалханоглу 2
"Брюгге" победил "Атлетико", "Порту" оказался сильнее "Байера" в Лиге чемпионов
"Айнтрахт" и "Тоттенхэм" разошлись миром в матче Лиги чемпионов
Гол и передача Кварацхелии помогли "Наполи" разгромить "Аякс", "Ливерпуль" обыграл "Рейнджерс" 4
Губернатор Самарской области: надо прощаться с судьями, которые некомпетентны 1
Агент Ломовицкого: "Рубин" так ничего мне и не выплатил. Им грозит снятие очков
Юран назвал "Химки" единственным явным аутсайдером РПЛ
Жуков: если "Спартак" займет место в тройке, это будет неплохо 2
"Следи за языком!" Наставник "СтавропольАгроСоюза" ответил на оскорбления его команды после вылета из Кубка России 3
Депутат Госдумы попросил ФСБ проверить РФС из-за крымских клубов 21
"Марсель" одержал волевую победу над "Спортингом" в Лиге чемпионов
Рианчо назвал двух игроков "Спартака", которые переросли уровень РПЛ 8
"Бавария" разгромила "Викторию", забив пять безответных мячей
Правительство Испании поддержало совместную заявку с Украиной на проведение ЧМ-2030 11
"Не так далек закат его карьеры". Петржела считает, что Дзюба не сможет вернуться на прежний уровень 2
Тренер любительского клуба "СтавропольАгроСоюз" - о вылете из Кубка: мы уже стали как мем 2
Все новости
-