"Поздравляю всех болельщиков "Локомотива", они сегодня напьются от счастья. Я надеюсь, что Боря Ротенберг будет спортивным директором, освободилась кандидатура. Если не Боря – кто ещё? Нужен Боря, он там всех знает, со многими играл. Он должен быть фаворитом на пост спортивного директора", - цитирует Селюка "Metaratings".
Напомним, "Локомотив" сегодня объявил об увольнении спортивного директора клуба Томаса Цорна. Это произошло после разгромного поражения красно-зеленых от "Сочи" в 12-м туре РПЛ (0:4).
Напомним, Борис Ротенберг в конце мая этого года завершил карьеру футболиста. Он находился в составе "Локомотива" с 2016 года. При этом свой последний матч защитник провел еще в сезоне 2018/19, пропустив остальное время из-за повреждения. Всего на счету Ротенберга 17 матчей в составе "Локомотива", в которых он не отличался результативными действиями.
Агент Ротенберга: Боря должен стать спортивным директором "Локомотива". Если не он - кто еще? Он всех там знает
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Бориса Ротенберга, заявил, что именно его клиент должен стать новым спортивным директором клуба.
Фото: ФК "Локомотив"