Ранее в СМИ появилась информация, что защитник Брайн Идову, капитан Дмитрий Тихий и полузащитник Илья Камышев отстранены от тренировок. Они будут заниматься по индивидуальной программе.
"Участие или неучастие определенных спортсменов в тренировочном процессе определяет тренерский штаб. Команда планово готовится к домашнему матчу с "Факелом" согласно расписанию", - приводит Sport24 заявление пресс-службы химчан.
"Химки" на прошлой неделе уступили в гостях "Уралу" (1:2) в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Подмосковный клуб после увольнения с поста главного тренера Сергея Юрана не могут победить на протяжении 11 матчей. В таблице РПЛ химчане располагаются на 15-м месте, имея в активе 8 очков.
15 октября "Химки" на своем поле примут "Факел" в рамках 13-го тура чемпионата России.
"Химки": участие или неучастие определенных спортсменов в тренировочном процессе определяет тренерский штаб
В "Химках" отреагировали на слухи о том, что главный тренер команды Спартак Гогниев отстранил трех игроков от тренировочного процесса с основой.
Фото: ФК "Химки"