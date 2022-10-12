- У "Локо" много игроков, которые закончили карьеру и пошли по тренерскому пути, очень много. Что касается Юрия Семина, мне кажется, это уже закрытая история. Когда я еще был в команде, для меня самой яркой кандидатурой казался Олег Пашинин. И команда, например, Лоськов, Хапов и Пашинин - отличный выбор. Все свои, все играли за "Локо", знают традиции. Или тот же Игорь Черевченко, который также много кому помогал, потом Смородская дала ему шанс проявить себя главным тренером, - приводит слова Шишкина "РБ Спорт".
8 октября официальный телеграм-канал "Локомотива" объявил об уходе из клуба главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. Новый наставник "железнодорожников" в настоящее время еще не определен, тренировки основного состава проводит экс-главный тренер "Локомотива-Казанки" Андрей Федоров. В качестве основных кандидатов на вакантный пост наставника "Локо" СМИ называют легенду клуба 75-летнего Юрия Семина, работавшего ранее в "Химках" Сергея Юрана, бывшего главного тренера Ахмата Андрея Талалаева и действующего наставника "Пари Нижнего Новгорода" и молодежной сборной России Михаила Галактионова. По итогам работы Циннбауэра красно-зеленые находятся на 14 месте - в зоне стыковых матчей, набрав за 12 сыгранных туров 9 очков, потерпев 5 поражений подряд и пропустив 8 голов в двух последних встречах.
Шишкин - о кандидатах на пост тренера "Локомотива": что касается Семина - это уже закрытая история
Экс-защитник "Локомотива" Роман Шишкин высказался о возможных кандидатах на должность главного тренера красно-зеленых.
Фото: ФК "Ростов"