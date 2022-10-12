- Результата не было, вся ответственность была на нем. Плутник, вероятно, доверился немецкой системе, всё выглядело перспективно, но не получилось. Нужно знать менталитет наших игроков и специфику чемпионата, иностранцы это в меньшей степени чувствуют. У Шварца в "Динамо" и у Тедеско в "Спартаке" получилось, а у немецких специалистов в "Локомотиве" нет. Кто у руля стоял, тот и отвечал за результат. Кто доверял Цорну и Циннбауэру, тоже должен покинуть свой пост, - передает слова Сенникова Metaratings.ru.
Заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Александр Плутник был избран на пост председателя совета директоров московского "Локомотива" в декабре 2020 года. В период его руководства клубом генеральным, а затем спортивным директором "железнодорожников" был назначен Томас Цорн, а директором по спортивному развитию - уехавший позднее в "МЮ" немец Ральф Рангник, которые привели в клуб малоизвестного немецкого тренера Маркуса Гисдоля вместо успешно работавшего на этом посту серба Марко Николича. В текущем сезоне под руководством сменившего Гисдоля Йозефа Циннбауэра "Локомотив" набрал 9 очков в 12 матчах и осел на 14 месте, после ставшего пятым подряд в РПЛ поражения от "Сочи" (0:4) немецкий наставник был уволен вместе с Цорном.
Сенников - о "Локомотиве": Плутник доверился немецкой системе, но не получилось, вся ответственность на нем
Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников высказался об ответственности за текущую ситуацию в клубе председателя совета директоров Александра Плутника.
Фото: РИА Новости