- Бувач в своем интервью сказал, что не приглашает в клуб русских тренеров, потому что они все завязаны с агентами. А он сам не завязан с агентами? Он сначала привозит тренера из Германии, потому что знает тот рынок, теперь привозит специалиста своей национальности. Я бы понял, если бы он сказал, что российские тренеры слабые по своей сущности. Но это нормально, когда у тренера есть агент, у всех специалистов есть агент. Он не хочет, чтобы наши тренеры общались с агентами, чтобы они приводили своих игроков. Бувач желает, чтобы у него была полнота власти в "Динамо". Это звучит не очень красиво и руководству нужно обратить на это внимание, - передает слова Чернышова Metaratings.ru.
61-летний боснийский специалист Желько Бувач в феврале 2020 года был назначен на должность спортивного директора московского "Динамо". При Буваче главным тренером бело-голубых осенью 2020 года стал немец Сандро Шварц, который привел команду к бронзовым медалям чемпионата России, но покинул ее после завершения сезона-2021/2022. В июне 2022 года Бувач привел на пост наставника "Динамо" сербского тренера Славишу Йокановича, под руководством которого в текущем сезоне команда успешно стартовала в чемпионате, но по итогам 12 сыгранных туров набрала 17 очков и находится на девятом месте в турнирной таблице.
Серая игра от обороны, безволие и 4 поражения в 6 матчах. «Динамо» точно был нужен в качестве тренера именно Йоканович?
Чернышов: Бувач желает, чтобы у него была полнота власти в "Динамо", руководству нужно обратить на это внимание
Экс-главный тренер и экс-спортивный директор "Спартака" Андрей Чернышов критически высказался о деятельности спортивного директора "Динамо" Желько Бувача.
Фото: ФК "Динамо"