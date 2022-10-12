– Сейчас обе команды в хорошей форме, мне кажется, этот матч все ожидают с большим интересом. И "Спартак" Абаскаля стал в каком-то смысле куражным, задорным, и у Федотова выстроился очень хороший ЦСКА. Наверное, для дерби сейчас действительно лучший момент, и по физическому, и по эмоциональному фактору команды выглядят оптимально. От кого жду игры первым номером? Мы видели, сколько Федотов в своих предыдущих командах играл против больших клубов – он умеет это делать. Можно вспомнить матч ЦСКА – "Ростов", когда ростовчане ни под кого не подстраивались, но "зеркалили" соперника, получился вязкий футбол, было мало моментов. Возможно, в предстоящем дерби тоже будет что-то подобное, Абаскаль будет что-то придумывать, наверняка он понимает, что в открытом, атакующем футболе "Спартак" вряд ли превзойдет ЦСКА, – цитирует Корнаухова "РБ Спорт".
"Спартак" сыграет на выезде с ЦСКА в это воскресенье, 16 октября. Начало матча – в 20:00 по московскому времени. По итогам двенадцати сыгранных туров "армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, красно-белые идут на третьем месте. Команды разделяют одно очко. Предыдущая встреча этих команд закончилась гостевой победой красно-белых со счетом 1:0. Единственный гол в матче с пенальти забил Зелимхан Бакаев, который сейчас играет за "Зенит". Команды встречались в 1/4 финала Кубка России 20 апреля 2022 года. Последний матч в рамках Российской премьер-лиги датируется 26 февраля 2022 года. В тот раз ЦСКА обыграл "Спартак" на выезде со счетом 2:0. Голы забивали Юсуф Языджи и Бахтиер Зайнутдинов. В стартовом составе красно-белых тогда выходили Жиго, Мозес, Айртон, а на замену появлялись Кутепов и Ларссон. В первом круге предыдущего сезона РПЛ "армейцы" также взяли три очка в очном противостоянии (1:0), тогда единственный гол забил Антон Заболотный.
Олег Корнаухов: Абаскаль наверняка понимает, что в открытом футболе "Спартак" вряд ли превзойдет ЦСКА
Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов в беседе поделился ожиданиями от предстоящего дерби со "Спартаком".
Фото: ПФК ЦСКА