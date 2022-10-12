"В последнее время в "Спартаке" привыкли побеждать. Я и все болельщики красно-белых будем надеяться на уверенную победу команды и в матче с ЦСКА. Как это часто бывает, спартаковцы забьют как можно больше голов и докажут, что Москва — красно-белая", - цитирует Камоцци Sport24.
Встреча между ЦСКА и "Спартаком" пройдет на "ВЭБ Арене" в воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. В преддверии матча "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 12 турах. "Армейцы" отстают от принципиального соперника на одно очко после ничьей с "Динамо" в последнем матче (1:1).
Камоцци - о дерби: "Спартак" забьет в ворота ЦСКА как можно больше голов и докажет, что Москва - красно-белая
Бывший советник руководства "Спартака" Франко Камоцци поделился ожиданиями от матча красно-белых против ЦСКА.
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