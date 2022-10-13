- В четверг «Спартак» объявил о назначении экс-форварда клуба Никиты Баженова менеджером по игрокам в аренде. Что об этом думаете?
- Ну, назначили - и назначили. Что здесь особо комментировать? Но, мне кажется, обычно в клубах есть человек, который отвечает за трансферы, за аренду. Словом, обычно этим занимается спортивный директор, - сказал Кечинов.
- В воскресенье пройдет принципиальный матч ЦСКА - «Спартак». Что ждете от предстоящей игры?
- Прежде всего, конечно же, я ожидаю в этом матче зрелищной игры с забитыми мячами. На мой взгляд, «Спартак» к этой встрече подходит фаворитом. Несмотря на то, что ЦСКА тоже удачно играет в этом сезоне. Так что, если говорить о прогнозах, то думаю, что спартаковцы должны победить в этом матче со счетом 2:1.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Кечинов: «Спартак» подходит фаворитом к встрече с ЦСКА
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов в интервью Rusfootball.info поделился мнением о назначении Никиты Баженова в московский клуб на должность менеджера по игрокам в аренде, а также рассказал об ожиданиях от встречи «красно-белых» с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"