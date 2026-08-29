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Бывший нападающий "Лестера" Варди получил права на показ чемпионата Германии

Джейми Варди будет транслировать Бундеслигу.
Фото: Getty Images
Экс-форвард "Лестера" и сборной Англии Джейми Варди, заключил соглашение на показ семи матчей Бундеслиги в Великобритании и Ирландии на сезон 2026/27. Об этом сообщает The Athletic.

Трансляции будут вестись на YouTube-канале англичанина. Первой игрой, которую он показал, станла встреча "Баварии" и "Штутгарта" (5:1). Все семь игр пройдут по пятницам. В каждой из них Варди будет комментировать события вместе с приглашенными экспертами.

Сейчас Варди является свободным агентом. В прошлом сезоне он выступал в итальянской Серии А за "Кремонезе" и провел 29 матчей, забив семь голов и отдав две голевые передачи.

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