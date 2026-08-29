"2-3 покупки и должны держать приемлемый уровень". Аршавин - о "Локомотиве"

Понятно, что не стоит, наверное, ждать от "Локомотива" борьбы за тройку, но приемлемый уровень при 2–3 приобретениях эта команда должна держать", - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".
По итогам пяти стартовых турах нового сезона Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" набрал три очка и находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-ю строчку в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова не одержала ни одной победы, трижды сыграла вничью и потерпела два поражения.
Сегодня, 29 августа, "железнодорожники" сыграют на своем поле с московским "Динамо" в рамках 6-го тура чемпионата России. Начало столичного дерби запланировано на 20:00 по метсному времени.