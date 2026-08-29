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"2-3 покупки и должны держать приемлемый уровень". Аршавин - о "Локомотиве"

Экс-футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации в "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив"
"Все зависит от того, кого они смогут взять. Да, Бабкина они взяли, им еще требуется 2–3 игрока. Если они будут нужного качества, то в целом оборона может быть не суперпревосходная, но все равно мастеровитая. Нужны люди в атаке.

Понятно, что не стоит, наверное, ждать от "Локомотива" борьбы за тройку, но приемлемый уровень при 2–3 приобретениях эта команда должна держать", - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".

По итогам пяти стартовых турах нового сезона Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" набрал три очка и находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-ю строчку в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова не одержала ни одной победы, трижды сыграла вничью и потерпела два поражения.

Сегодня, 29 августа, "железнодорожники" сыграют на своем поле с московским "Динамо" в рамках 6-го тура чемпионата России. Начало столичного дерби запланировано на 20:00 по метсному времени.

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