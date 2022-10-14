Екатеринбуржцы победили ростовчан со счетом 2:1. "Шмели" одержали третью победу подряд в РПЛ, а если брать все турниры, то у команды четыре победы кряду.
В августе 2022 года на пост главного тренера "Урала" был назначен Виктор Гончаренко. Белорусский специалист во второй раз возглавил клуб. Ранее он тренировал екатеринбуржцев в 2015 году.
"Матч великолепный по накалу, наверное, один из самых эмоциональных в чемпионате. Можно поздравить Иванова, что вернул Гончаренко. В любом случае, мы видим преображение "Урала", - сказал Григорян в эфире программы "Все на Матч!" на телеканале "Матч ТВ".
"Урал" в таблице чемпионата России занимает 11-е место, набрав в 13 матчах 13 очков.
Григорян: можно поздравить Иванова, что вернул Гончаренко в "Урал"
Российский тренер Александр Григорян прокомментировал победу "Урала" над "Ростовом" в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: ФК "Урал"