"Сможет ли Талалаев исправить ситуацию в "Торпедо", зависит от всех нас… У нас есть сдвиги в этом плане… Как мне кажется, у нас на это все шансы, потому что не вижу какого-то превосходства в других командах", — цитирует футболиста "Чемпионат".
"Торпедо" после 13-ти туров Российской Премьер-лиги продолжает располагаться на последнем месте турнирной таблицы, в активе команды – 6 очков. Сегодня "автозаводцы" в рамках московского дерби принимали на своем поле "Локомотив" и потерпели поражение – 0:1.
19 октября черно-белые встретятся с ЦСКА в матче группового раунда Пути РПЛ Кубка России, встреча начнется в 20:30 мск.
Смольников – после поражения от "Локомотива": не вижу превосходства других команд над "Торпедо"
Защитник "Торпедо" Игорь Смольников высказался о положении черно-белых в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"