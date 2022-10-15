"Как охарактеризую немецкий период жизни команды? Тяжелый. Вы сами сказали, что много тренеров. Нужна была встряска, мы это прекрасно понимали. Дай Бог, сейчас все наладится", - цитирует хавбека "СЭ".
Напомним, в начале сентября "Локомотив" объявил об уходе из клуба немецкого тренера Марвина Комппера. В октябре свои посты покинули наставник "железнодорожников" Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн. На данный момент обязанности главного тренера красно-зеленых исполняет Андрей Федоров.
Баринов: немецкий период в "Локомотиве" был тяжелым – требовалась встряска
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов поделился мнением о периоде, в который столичным клубом руководили немецкие специалисты.
Фото: ТАСС