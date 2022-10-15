"Мы выиграем, обязательно выиграем, потому что "Спартак" на подъёме. У нас больше уверенности, чем у ЦСКА. Единственный плюс, который есть у ЦСКА, – это ненависть к "Спартаку" … На сегодняшний день "Спартак" по мастерству и коллективной игре стоит выше", - цитирует Кавазашвили "Чемпионат".
"Спартак" имеет в активе 25 очков по итогам 12-ти туров действующего чемпионата России и замыкает топ-3. ЦСКА с 24-мя баллами располагается на четвертой строчке в таблице национального первенства.
Матч между ЦСКА и "Спартаком" пройдет 16 октября, стартовый свисток запланирован на 20:00 по столичному времени.
Кавазашвили – о московском дерби: единственный плюс ЦСКА – это ненависть к "Спартаку"
Экс-футболист "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от московского дерби между красно-белыми и ЦСКА в 13-м туре РПЛ.
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