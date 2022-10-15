Смородская: главным тренером надо родиться. Думаю, что Лоськов в принципе не сможет им быть

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
1 - 0 1 0
Сочи1 тайм
Нижний Новгород
16:30
ЗенитНе начат
П1 8.2X 5.2П2 1.39
ЦСКА
20:00
СпартакНе начат
П1 2.34X 3.5П2 3.05

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Уфа
0 - 1 0 1
РодинаЗавершен
Велес
1 - 0 1 0
Арсенал Тула1 тайм
П1 1.75X 3.2П2 4.7
Волга Ул
15:00
АкронНе начат
П1 2.75X 3.15П2 2.65
Рубин
16:00
Краснодар-2Не начат
П1 1.39X 4.9П2 7.4
Нефтехимик
17:00
Динамо МхНе начат
П1 2.38X 2.9П2 3.35
Волгарь
17:00
ШинникНе начат
П1 2.55X 3.05П2 2.95
Алания
18:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 1.82X 3.6П2 4.3
Кубань
18:00
БалтикаНе начат
П1 3.45X 3.35П2 2.13

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Манчестер Юнайтед
16:00
Ньюкасл ЮнайтедНе начат
П1 2.17X 3.65П2 3.3
Лидс
16:00
АрсеналНе начат
П1 5X 4.4П2 1.63
Астон Вилла
16:00
ЧелсиНе начат
П1 3.9X 3.4П2 2.05
Саутгемптон
16:00
Вест ХэмНе начат
П1 2.95X 3.3П2 2.55
Ливерпуль
18:30
Манчестер СитиНе начат
П1 3.55X 4П2 1.96

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сельта
15:00
Реал СосьедадНе начат
П1 2.49X 3.1П2 3.1
Реал
17:15
БарселонаНе начат
П1 2.39X 3.75П2 2.85
Эспаньол
19:30
ВальядолидНе начат
П1 2.11X 3.5П2 3.6
Бетис
22:00
АльмерияНе начат
П1 1.62X 4.1П2 5.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Интер
1 - 0 1 0
Салернитана1 тайм
П1 1.1X 8П2 31
Специя
16:00
КремонезеНе начат
П1 2.42X 3.3П2 3.1
Лацио
16:00
УдинезеНе начат
П1 2.33X 3.6П2 3
Наполи
19:00
БолоньяНе начат
П1 1.3X 5.8П2 9.8
Верона
21:45
МиланНе начат
П1 6X 4.4П2 1.55

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кёльн
16:30
АугсбургНе начат
П1 1.79X 4П2 4.3
Унион
18:30
Боруссия ДНе начат
П1 2.8X 3.3П2 2.6
Бавария
20:30
ФрайбургНе начат
П1 1.39X 5.6П2 7

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Тулуза
0 - 0 0 0
Анже1 тайм
П1 2.1X 2.95П2 3.9
Осер
16:00
НиццаНе начат
П1 3.55X 3.45П2 2.14
Труа
16:00
АяччоНе начат
П1 2.32X 3.15П2 3.45
Нант
16:00
БрестНе начат
П1 2.32X 3.35П2 3.2
Ренн
16:00
ЛионНе начат
П1 2.21X 3.65П2 3.2
Монако
18:05
КлермонНе начат
П1 1.42X 5.2П2 6.8
ПСЖ
21:45
МарсельНе начат
П1 1.55X 4.7П2 5.6
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Смородская: главным тренером надо родиться. Думаю, что Лоськов в принципе не сможет им быть

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская не считает, что Дмитрий Лоськов может стать главным тренером.
Фото: ФК "Локомотив"
"Не считаю, что Лоськову пора становиться главным тренером. Если ему не дают такую возможность в "Локо", то стоит искать другую команду для работы. Главный тренер – специфическая работа, им надо родиться. Думаю, что Лоськов в принципе не сможет быть главным тренером", - цитирует Смородскую "Metaratings".

Напомним, Лоськов завершил карьеру игрока в 2014 году. После этого он еще один раз выходил на поле в составе "железнодорожников" в прощальном матче в 2017 году. С тех пор экс-капитан красно-зеленых входил в тренерский штаб "Локомотива". В апреле этого года он, как и Олег Пашинин, был переведен на работу в молодежную команду. Сегодня "Чемпионат" сообщил, что оба специалиста могут вернуться к работе с основой.


Смородская Лоськов Локомотив
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