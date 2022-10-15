"Не считаю, что Лоськову пора становиться главным тренером. Если ему не дают такую возможность в "Локо", то стоит искать другую команду для работы. Главный тренер – специфическая работа, им надо родиться. Думаю, что Лоськов в принципе не сможет быть главным тренером", - цитирует Смородскую "Metaratings".
Напомним, Лоськов завершил карьеру игрока в 2014 году. После этого он еще один раз выходил на поле в составе "железнодорожников" в прощальном матче в 2017 году. С тех пор экс-капитан красно-зеленых входил в тренерский штаб "Локомотива". В апреле этого года он, как и Олег Пашинин, был переведен на работу в молодежную команду. Сегодня "Чемпионат" сообщил, что оба специалиста могут вернуться к работе с основой.
Смородская: главным тренером надо родиться. Думаю, что Лоськов в принципе не сможет им быть
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская не считает, что Дмитрий Лоськов может стать главным тренером.
Фото: ФК "Локомотив"