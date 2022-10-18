"Владимир просто делает свою работу. Его задача забивать голы и приносить пользу команде. Сейчас ни о чем не думаем, кроме того, чтобы он и дальше забивал мячи. Будем ли рассматривать предложения зимой? Все вопросы к клубу, у него действующий контракт с "Оренбургом", - цитирует Талаева "РБ Спорт".
В последнем туре "Оренбург" в гостях проиграл "Динамо" (2:3). Оба гола в составе проигравших забил Сычевой, оформивший дубль. После этого он вышел на второе место в гонке бомбардиров чемпионата России.
Напомним, Сычевой перебрался в "Оренбург" летом прошлого года из омского "Иртыша". Для форварда этот сезон стал первым в РПЛ. В этом году ему исполнилось 26 лет. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 500 тысяч евро. Контракт Сычевого с "Оренбургом" рассчитан до лета следующего года.
Агент Сычевого - о возможной смене клуба: не думаем ни о чем, кроме того, чтобы он и дальше забивал
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы форварда "Оренбурга" Владимира Сычевого, высказался о том, задумывается ли игрок об уходе в другой клуб.
Фото: ФК "Оренбург"