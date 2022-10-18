"У Главчича дырка в ноге! Посмотрите! А он (арбитр) его (Ненахова) не удаляет!" - цитирует Мирзова Sport24.
Встреча между "Локомотивом" и "Химками" проходила сегодня на "РЖД Арене" в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России и завершилась победой хозяев (1:0). Единственный гол забил Антон Миранчук.
На 24-й минуте матча защитник "железнодорожников" Максим Ненахов пошел в жесткий подкат против Неманьи Главчича, за что в итоге получил от арбитра желтую карточку. Ранее Ненахов уже получал красную карточку в этом сезоне.
Мирзов: у Главчича дырка в ноге! А арбитр не удаляет Ненахова!
Полузащитник "Химок" Резиуан Мирзов остался недоволен судейством встречи против "Локомотива" в Кубке России (0:1).
Фото: ФК "Химки"