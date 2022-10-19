"Что я думаю о критике судейства со стороны "Ростова"? Наверное, нужно сделать так — если ноги оторвут нападающему, то это пенальти. Если не отрывают — тогда продолжаем играть. Или любой фол в штрафной — пенальти. А то в одной игре свистят так, в другой — по-другому. Непонятно. Нет последовательности в решениях, моменты надо трактовать одинаково", - цитирует Глебова "Чемпионат".
Напомним, "Ростов" остался недоволен судейством в последних двух матчах с участием команды - против "Динамо" в Кубке России (1:3) и против "Урала" в РПЛ (1:2). В обеих встречах в пользу ростовчан назначались одиннадцатиметровый, а всего подопечные Валерия Карпина пробили 13 пенальти во всех турнирах в этом сезоне.
В активе Данила Глебова в текущем сезоне 17 матчей, в которых он забил один гол и отдал три результативные передачи. После 13 туров его команда занимает четвертое место в РПЛ.
Глебов: если нападающему оторвут ногу - пенальти. Если нет - продолжаем играть
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов прокомментировал судейство в РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"