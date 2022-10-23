Сегодня химчане со счетом 0:5 проиграли "Спартаку" в 14 туре Российской Премьер-лиги (РПЛ). "Химки" после увольнения Сергея Юрана не могут победить на протяжении 14 матчей во всех турнирах.
"Кредит доверия к Гогниеву безлимитный", - цитирует Садыгова РИА Новости.
В таблице РПЛ "Химки" занимают 15 место, набрав в 14 матчах 9 очков.
Следующий матч подмосковный клуб проведет 29 октября. В гостях подопечные Гогниева встретятся с московским "Динамо". Стартовый свисток на "ВТБ Арене" прозвучит в 14:00 мск.
Гогниев – о вероятности отставки из "Химок": уйти – значит остаться. Результат – не показатель команды
Акционер "Химок" Садыгов заявил, что у Гогниева безлимитный кредит доверия
Акционер "Химок" бизнесмен Туфан Садыгов рассказал об уровне доверия к главному тренеру подмосковного клуба Спартаку Гогниеву.
Фото: ФК "Химки"