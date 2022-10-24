- У нас еще не было такого, чтобы мы выиграли четыре игры кряду в чемпионате. Я считаю, что уход из зоны вылета - это тренерская работа Гончаренко. Когда пошли первые победы, ребята немного раскрепостились, сейчас играют в свой хороший футбол, - приводит комментарий Иванова Metaratings.ru.
В 14 туре РПЛ "Урал" одержал домашнюю победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:1, голы хозяев поля забивали Каштанов и Газинский, единственный мяч самарцев на счету Глушенкова. Белорусский специалист Виктор Гончаренко возглавил "Урал" в августе этого года после ухода в отставку Игоря Шалимова. На тот момент команда шла на последней строчке таблицы чемпионата и имела в своем активе 1 очко. После прихода Гончаренко "шмели" смогли одержать победы в 6 матчах во всех турнирах подряд, что является рекордом для клуба. После 14 туров "Урал" с 16 набранными очками занимает десятое место в РПЛ.
Григорий Иванов: уход "Урала" из зоны вылета - это тренерская работа Гончаренко
Президент "Урала" Григорий Иванов дал оценку работе нового наставника "шмелей" Виктора Гончаренко после домашней победы над "Крыльями Советов" (2:1) в 14 туре РПЛ.
Фото: ФК "Урал"