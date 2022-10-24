- Что не так с "Сочи"? Это не меня нужно спрашивать. Мы - "Зенит". Выходим и делаем свою работу: играем, побеждаем. Не могу сказать, что внутри у других команд. Сломало ли игру удаление или и без красной карточки могли закончить с таким счетом? Легче играть, имея на одного игрока больше. Наверное, удаление в какой-то степени повлияло на итоговый результат. Но мы бы продолжали забивать и в равных составах, - цитирует Сергеева "Чемпионат".
Матч 14 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Сочи" завершился разгромной победой хозяев поля со счетом 7:0. Забитыми голами в составе сине-бело-голубых отличились нападающий Иван Сергеев и атакующий полузащитник Малком, оформившие дубли, а также полузащитник Вендел, опорный хавбек Вильмар Барриос и вингер Густаво Мантуан. На 20 минуте матча при счете 2:0 в пользу петербуржцев был удален с поля защитник "Сочи" Артем Мещанинов, который получил прямую красную карточку за нарушение правил на атакующем хавбеке Малкоме, лишившее бразильца явной возможности забить гол.
Иван Сергеев - о разгроме "Сочи" после удаления: "Зенит" бы продолжал забивать и в равных составах
Форвард "Зенита" Иван Сергеев прокомментировал разгром "Сочи" (7:0) в домашнем матче 14 тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"