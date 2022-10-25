- Я не могу представить себя в "Зените" или ЦСКА, это исключено. Если посмотреть на мои последние клубы - "Шарлеруа" и "Домжале", то можно заметить, что сначала я играл в одной команде чемпионата страны, затем - в другом клубе другой страны. В РПЛ я буду только в "Спартаке". Еще раз повторю: я не могу себя представить в другой российской команде. Это просто неправильно и невозможно, - передает слова Николсона Metaratings.ru.
25-летний форвард сборной Ямайки Шамар Николсон стал игроком московского "Спартака" в январе 2022 года, сумма трансферной компенсации бельгийскому "Шарлеруа", по данным аналитического портала Transfermarkt, составила 8 миллионов евро. Игрок провел в футболке "Спартака" 29 матчей, в которых записал на свой счету 12 забитых мячей и 3 ассиста. Красно-белые с 29 очками в 14 матчах занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставание от лидирующего "Зенита" составляет 7 баллов.
Николсон - о возможности перехода в "Зенит" или ЦСКА: это исключено, в РПЛ буду играть только за "Спартак"
Нападающий "Спартака" Шамар Николсон оценил вероятность своего перехода в другой клуб РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"