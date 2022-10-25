– Как оцениваю спад "Локомотива" в последних матчах? Сложно сказать. Не думаю, что это только в последних матчах. Это происходит с лета. Думаю, как и все команды, мы вернемся на топ-уровень и все будет хорошо, – приводит слова Изидора "СЭ".
По итогам четырнадцати сыгранных туров "Локомотив" идет на четырнадцатом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, располагаясь в зоне стыковых матчей с двенадцатью очками. В последнем туре "железнодорожники" уступили дома "Динамо", забив первыми. До этого "Локомотив" дважды побеждал – "Торпедо" в гостях (РПЛ) и "Химки" на выезде (Кубок России). В следующем туре "железнодорожники" примут дома "армейцев". ЦСКА идет третьим в РПЛ – 26 очков.
Изидор: "Локомотив" вернется на топ-уровень и все будет хорошо
Форвард "Локомотива" Вильсон Изидор оценил результаты команды в последних играх Российской премьер-лиги.
Фото: "СЭ"