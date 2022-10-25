"Интерес клубов Серии А к Игорю был и остаётся. Что касается подвижек, то у него сейчас травма — какие могут быть подвижки? Игорь лечится и готовится к работе в основной группе. Интерес к Дивееву из других европейских лиг тоже есть", - цитирует агента "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что ряд клубов итальянской Серии А заинтересован в подписании Дивеева. Отмечалось, что в их числе – "Лацио", "Салернитана", "Сампдория" и "Фиорентина".
Дивеев вышел на поле в 10-ти матчах ЦСКА в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет гол и результативную передачу.
Агент Дивеева: интерес клубов Серии А к Игорю был и остаётся
Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал слухи об интересе клубов чемпионата Италии к футболисту.
Фото: ПФК ЦСКА