"Это неправда. "Лацио" не интересуется Дивеевым", - цитирует функционера "Чемпионат".
Ранее в СМИ сообщалось, что "Лацио" входит в число клубов, которые рассматривают возможность трансфера Дивеева. Также в числе претендентов на игрока назывались "Сампдория", "Салернитана" и "Фиорентина".
Дивеев успел провести в нынешнем сезоне чемпионата России 10 игр, забил мяч и отдал результативную передачу. В матче 10-го тура против "Торпедо" 23-летний защитник получил травму.
Спортдиректор "Лацио": мы не интересуемся Игорем Дивеевым
Спортивный директор "Лацио" Игли Таре прокомментировал информацию о возможности подписания клубом защитника ЦСКА Игоря Дивеева.
Фото: ПФК ЦСКА