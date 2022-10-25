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Агент: летом Карраскалю делали предложения некоторые клубы Серии А

Агент Мартин Родригес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, высказался о вариантах продолжения карьеры футболиста.
Фото: ПФК ЦСКА
"Летом некоторые клубы Серии А действительно делали нам предложения. Также многие клубы из Бразилии пытаются подписать Хорхе, используя правила ФИФА. Но Карраскаль уважает ЦСКА, потому что клуб ему доверяет", - цитирует агента Sport24.

Карраскаль пополнил состав ЦСКА предыдущей зимой, ранее он выступал в составе аргентинского клуба "Ривер Плейт". В нынешнем сезоне 24-летний хавбек забил 5 мячей и отдал одну голевую передачу в 13-ти матчах Российской Премьер-лиги.

ЦСКА по итогам 14-ти туров чемпионата страны занимает третье место в турнирной таблице с 26-ю очками в активе.


Карраскаль ЦСКА Серия А
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