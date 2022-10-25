– Попова могут уволить? Давайте будем следить за этим. Если что-то произойдет, то мы обязательно все расскажем на официальном сайте клубе, – передает слова Газизова "СЭ".
Денис Попов возглавляет "Уфу" с лета 2022 года, до этого он работал ассистентом тренера в "Химках", "СКА-Хабаровске", "СКА-Ростове" и "Динамо Минске" и главным тренером в "СКА-Ростове" и "Дружбе Майкоп". "Уфа" занимает тринадцатое место в турнирной таблице Первой лиги после пятнадцати сыгранных туров. В предыдущем туре они уступили на выезде "Енисею" со счетом 1:3.
Газизов – о возможной отставке главного тренера "Уфы": Попова могут уволить? Давайте будем следить за этим
Гендиректор "Уфы" отреагировал на информацию о возможной отставке главного тренера команды Дениса Попова.
Фото: ФК "Уфа"