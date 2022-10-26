Интерес к Остону сохраняет клуб "Навбахор", где он уже играл в 2017-2019 годах. Также Урунов мог перейти в "Чонбук Моторс", но корейский клуб на днях переключил своё внимание на другого узбекистанского футболиста. Важная деталь возможного перехода Урунова в "Навбахор" – попадание клуба в Лигу чемпионов АФК. "Навбахор" получит право в ней выступать, если займёт призовое место в чемпионате или возьмёт Кубок Узбекистана. Так что футболист намерен дождаться окончания сезона, прежде чем принять решение.
Напомним, что вчера футбольный клуб "Урал" официально объявил о расторжении контракта с узбекским полузащитником Остоном Уруновым, который перешел в сентябре 2022 года на правах свободного агента. До этого он являлся игроком московского "Спартака". В текущем сезоне за "Урал" Остон Урунов провел всего три матча, а на футбольном поле в сумме провел 79 минут, не отметившись результативными действиями. До расторжения контракта Урунова с "Уралом" изначально действовал до лета 2024 года и благодаря специальной опции мог быть продлен еще на один год. Остон является игроком сборной Узбекистана по футболу.
Источник: "Metaratings"
"Metaratings": Урунов после расторжения контракта с "Уралом" может продолжить карьеру в Узбекистане
С большой долей вероятности экс-игрок "Спартака" и "Урала" Остон Урунов продолжит карьеру на родине, в Узбекистане.
Фото: Чемпионат.com