"Я был удивлен, что в России это вызвало такой ажиотаж. До приезда в Россию у меня на майке всегда было написано "Педриньо", сейчас – "Педро Габриэл". Мне это даже больше нравится. Иногда я скучаю по "Педриньо", это прозвище напоминает мне о хорошем периоде в бразильской карьере", - цитирует Педриньо Sport24.
Напомним, Педриньо перебрался в "Локомотив" в начале сентября из бразильского "РБ Брагантино". С того момента полузащитник провел 9 матчей в составе "железнодорожников", в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.
Когда полузащитник приехал в Россию, "Локомотив" представил игрока как Педро Габриэля, хотя до этого он всю карьеру выступал под прозвищем "Педриньо". После этого сам игрок проговорился, что на этом настояло руководство "железнодорожников"
Педриньо: я был удивлен, что в России мое прозвище вызвало такой ажиотаж
Полузащитник "Локомотива" Педриньо поделился мнением о реакции на его прозвище в России.
Фото: ФК "Локомотив"