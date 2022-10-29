"Игра мне понравилась, за исключением результата. Поменяли схему в три защитника. Раньше об этом думали. Для первого раза мы хорошо сыграли. Но не хватило концентрации в штрафной площади.Остается только дальше работать. Мы не можем опуститься еще ниже", - приводит слова Федорова "СЭ".
Напомним, "Локомотив" с минимальным счетом уступил ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ (0:1). Единственный гол в этом матче забил парагвайский полузащитник красно-синих Хесус Медина.
После этого поражения "Локомотив" остался на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. "Железнодорожники" набрали 12 очков за первый круг чемпионата России. При этом отрыв от зоны прямого вылета составляет 3 очка.
И.о. тренера "Локомотива" Федоров: игра понравилась, за исключением результата. Остается только дальше работать
Исполняющий обязанности главного тренера "Локомотива" Андрей Федоров прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1).
Фото: ФК "Локомотив"