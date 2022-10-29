"Всем не терпится, чтобы кто-нибудь "шлепнул" "Зенит", но, скорее всего, в матче в Краснодаре ничего такого не будет. Сейчас все команды играют очень нестабильно, вот "Оренбург" забил четыре "Факелу" или "Динамо" "Химкам" - шесть", - приводит слова Веденеева "РБ Спорт".
"Зенит" сыграет с "Краснодаром" в матче 15-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Краснодаре в воскресенье, 30 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Перед этой встречей "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая на 7 очков "Спартак", ЦСКА и "Ростов". Отрыв петербуржцев в случае потери очков может сократиться, если красно-белые обыграют "Торпедо".
"Зенит" еще ни разу не проигрывал в этом розыгрыше чемпионата России.
Веденеев: всем не терпится, чтобы кто-нибудь "шлепнул" "Зенит", но в матче с "Краснодаром" ничего такого не будет
Бывший игрок "Зенита" Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча петербуржцев против "Краснодара".
Фото: ФК "Зенит"